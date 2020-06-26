Четверо пострадали в столкновении «Нивы» и «Опеля» на перекрестке у Центрального стадиона

Среди пострадавших есть ребенок.

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ДТП произошло утром 25 июня напротив дома 24 по улице Энгельса в Челябинске. 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель», разворачиваясь на перекрестке, на встречной полосе столкнулась с «Нивой». Отечественным авто управлял 59-летний водитель.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Водителя «Нивы» и 58-летнюю женщину, находившуюся с ним в машине, госпитализировали. Владелице иномарки и ее восьмилетнему пассажиру рекомендовано амбулаторное лечение.

«В момент ДТП ребенок перевозился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности», — пояснили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, проводится административное расследование.