Требуется помощь очевидцев: неизвестный сбил пешехода на ЧМЗ и скрылся

Женщину госпитализировали с травмами.

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В Челябинске ищут свидетелей ДТП, произошедшего в ночь на 25 июня напротив дома 36 по улице Сосновая Роща. Неизвестный сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель неустановленного авто скрылся с места аварии.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Очевидцев ДТП, водителей, имеющих записи видеорегистраторов, просят обратиться в ГИБДД города по адресу: Гончаренко, 99. Также сообщить информацию можно по телефонам: 728-60-10, 728-61-15.