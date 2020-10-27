Сразу три новых мемориальных объекта появятся в Челябинске

Решение об их установке приняли на заседании городской думы.

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В Челябинске появится сразу несколько новых мемориальных объектов. Решение об их создании и установки объявили сегодня, 27 октября, на заседании Челябинской городской думы. На бульваре Славы в Центральном районе областной столицы появится бронзовая скульптура Николаю Патоличеву, который с 1942 по 1946 год занимал пост первого секретаря Челябинского горкома и обкома партии. Именно перед ним была поставлена задача создать на Южном Урале промышленную базу для производства боеприпасов и военной техники.



«В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано 9 наркоматов, около 200 предприятий и более 650 тысяч человек со всей страны. Именно Патоличев руководил их размещением на территории области, а также координировал запуск и работу всех предприятий. Николай Патоличев был одним из организаторов и руководителей создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса»,— рассказали в пресс-службе Челябинской городской думы.

Также в Челябинске установят бюст Харису Юсупову. Его поставят рядом с Центром олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, добавили представители гордумы.

«Харис Юсупов — легендарный спортсмен и тренер, основатель южноуральской школы дзюдо, тренер по национальной борьбе куреш, профессор Челябинского института физкультуры. Воспитал четверых чемпионов мира, 14 чемпионов Европы»,— подчеркнули в Челябинской городской думе.

Кроме того, в Металлургическом районе города появится мемориальная доска Михаилу Бородкину, который погиб в 2981 году в Афганистане. Её установят на стене школы № 14 на улице 26 Бакинских Комиссаров.