/ Новый трамвай в Магнитогорске протаранил «Семерку», выскочившую на пути

74-летний водитель не заметил общественный транспорт.

ДТП с участием трамвая произошло сегодня, 29 мая, в Магнитогорске на улице Карла Маркса у дома 115. Транспортное средство с маршрутным номером 24 примерно в 13:50 въехало в автомобиль «ВАЗ 2107», который оказался на середине путей. Удар пришелся в левый бок легковушки.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они уточнили, что за рулем отечественного авто был 74-летний мужчина.

Водитель, выполняя маневр разворота, не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутно следующим трамваем. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

По предварительной информации, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.