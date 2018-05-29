Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.27 +0.6 72.83 +0.71
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Новый трамвай в Магнитогорске протаранил «Семерку», выскочившую на пути

Новый трамвай в Магнитогорске протаранил «Семерку», выскочившую на пути

74-летний водитель не заметил общественный транспорт.
сегодня в 19:22
  |  Происшествия

ДТП с участием трамвая произошло сегодня, 29 мая, в Магнитогорске на улице Карла Маркса у дома 115. Транспортное средство с маршрутным номером 24 примерно в 13:50 въехало в автомобиль «ВАЗ 2107», который оказался на середине путей. Удар пришелся в левый бок легковушки.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они уточнили, что за рулем отечественного авто был 74-летний мужчина.

Водитель, выполняя маневр разворота, не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутно следующим трамваем. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

По предварительной информации, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
вчера в 18:04
Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном
Происшествия
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
26.05.2018
Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске
Происшествия
Челябинца доставили в больницу на вертолете после ДТП со спецтехникой
  
24.05.2018
Челябинца доставили в больницу на вертолете после ДТП со спецтехникой
Происшествия
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
  
20.05.2018
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Жители Полетаево пожаловались на едкий запах из-за пожара на полигоне ТБО
  
сегодня в 20:28
Жители Полетаево пожаловались на едкий запах из-за пожара на полигоне ТБО
Культура
Пластический спектакль покажут на челябинской сцене
сегодня в 19:46
Пластический спектакль покажут на челябинской сцене
Происшествия
Новый трамвай в Магнитогорске протаранил «Семерку», выскочившую на пути
сегодня в 19:22
Новый трамвай в Магнитогорске протаранил «Семерку», выскочившую на пути
Общество
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
сегодня в 19:03
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
Происшествия
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
сегодня в 18:35
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
Политика
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
сегодня в 18:21
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
Общество
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
сегодня в 18:16
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
Происшествия
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
сегодня в 18:12
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6