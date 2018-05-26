/ Аварийный знак на дороге спровоцировал массовое ДТП в Озерске

Один человек пострадал.

Накануне, 25 мая, на Озерском шоссе в городе Озерск одна авария спровоцировала несколько столкновений. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось регистрировать сразу три ДТП на одном месте. Каждое новое столкновение произошло с промежутком в 2 минуты от предыдущего. Поток аварий начала женщина за рулем «Рено», она врезалась в попутно следовавшую «Ладу».

В момент оформления ДТП в 15:38 часов водитель «Рено» вышла на проезжую часть для выставления знака аварийной остановки, в этот момент мужчина 50 лет, управляя автомобилем ВАЗ 11 193, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на женщину-водителя. В 15:40 часов водитель — мужчина 34 лет, управляя автомобилем «Пежо», не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий в результате предшествующих ДТП автомобиль ВАЗ 11 193. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД России по Челябинской области.

Автомобили оказались покорежены в разной степени, также пострадал один человек. Травмы получил 50-летний водитель ВАЗа.