/ Пожар в крупном ТРК

Торговый центр вспыхнул в Миассе ночью накануне.

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Комплекс «7-я Парк» загорелся в Миассе в ночь на 17 июня. Пожарным сообщили о возгорании в 00:21. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что пламя охватило пристрой к зданию.

Пожар был оперативно ликвидирован в 00:45. На загорание реагировали от МЧС 15 человек, 4 единицы техники. — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обошлось без пострадавших, огонь повредил строительные материалы, которые складировались внутри пристройки. Причину возгорания предстоит установить специалистам. При этом сотрудники ТРК заявляют о поджоге. Якобы неизвестный мужчина забросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Арендаторы помещений также пожаловались на сильный запах гари, оставшийся после пожара.