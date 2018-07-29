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/ Два развлекательных центра в Копейске закрыли из-за пожароопасности

Два развлекательных центра в Копейске закрыли из-за пожароопасности

В регионе продолжаются масштабные проверки.
сегодня в 10:40
  |  Происшествия

Сотрудники прокуратуры и федерального государственного пожарного надзора проверяют объекты с массовым пребыванием людей. В их числе — крупные торгово-развлекательные центры. Особое внимание уделяют объектам с массовым пребыванием детей. Копейский городской суд уже приостановил эксплуатацию двух помещений, предназначенных для отдыха и развлечения детей.

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей, торговых и торгово-развлекательных комплексов, органами государственного пожарного надзора за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 17 лиц. Это 5 юридических лиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 4 должностных лица и один гражданин. — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В числе последних в Копейске проверили торговый комплекс «Урал». Специалисты также провели инструктажи с руководством объекта и персоналом тренировки по эвакуации посетителей и работников торгового комплекса.

В целом, по данным МЧС, надзорные мероприятия показали, что руководители собственники объектов принимаются активные меры по устранению нарушений.

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