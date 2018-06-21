Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.62 -0.45 73.61 -0.57
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральский фермер живет в грузовике после пожара в доме

Южноуральский фермер живет в грузовике после пожара в доме

Мужчина не смог отказаться от хозяйства ради временного жилья.
сегодня в 17:58
  |  Происшествия

Крупный пожар 20 мая этого года уничтожил три дома в деревне Вялково Увельского района. На место выезжали сотрудники МЧС, однако спасти строения не удалось — остался лишь пепел. В результате жилья лишился 52-летний фермер и 29-летний пастух-сирота, которого он приютил, а также — 27 домашних животных. Единственное, что уцелело, — это автомобиль «Газель» и небольшое хозяйственное помещение.

У меня было крепкое хозяйство, 27 голов крупного рогатого скота, мастерская большая и два дома. В одном доме жил я, в другом доме — парень-сирота. Его обманули с квартирой, и я приютил его и дал работу пастуха. В пожаре сгорело все: и сады, и огороды, и дома и даже деньги, которые пастух копил себе на жилье. Хорошо, что я успел выгнать грузовую «Газель». Теперь в ней и живу. — рассказал сайту «Первый областной» погорелец Сергей Винокуров.

Погорельцы обратились в местную администрацию за помощью. Им пообещали предоставить компенсацию за уничтоженное имущество, но после того, как станет известна причина пожара. Сами жители утверждают: строения вспыхнули, когда соседи подожгли мусор.

На сегодняшний день причина пожара еще не установлена. Насколько я знаю, он как-то связан с человеческой деятельностью. К нам обратились за помощью два человека. Мы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям выплатили погорельцам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для восстановления документов. Служба социальной защиты организовала поставку продуктов питания — это были каши, консервы. Была также организована помощь вещами и предоставлена техника для расчистки площадки, чтобы была возможность начать стройку. Вчера я дал поручение социальной защите побеседовать с погорельцами по поводу дальнейшей помощи, которую им необходимо оказать. — пояснил глава Увельского муниципального района Сергей Рослов.

В администрации добавили: сельчанам предлагали временное жилье. Но они были вынуждены отказаться от переезда из-за домашнего скота, который тоже фактически остался на улице. По словам самих погорельцев, им поступало альтернативное предложение: избавиться от скотины и на вырученные деньги самостоятельно начать стройку на месте уничтоженных домов. Такой вариант они назвали невозможным: животноводство — единственный способ выжить в небольшой деревне.

Мы рассматривали вопрос о возможности компенсации за сгоревший дом, но для этого нужно установить причину пожара. Если это стихийное бедствие, то можем на основе КЧС оказать поддержку. Пока причина установлена, мы не можем принять такие решения, в настоящее время ждем, пока будет официальная причина пожара. — добавил Сергей Рослов.

МЧС официально заявляет, что причиной крупного возгорания, уничтожившего несколько домов, является сжигание мусора на соседнем участке. Причем произошло это в момент, когда на территории Увельского района действовал противопожарный режим. Судьба погорельцев может измениться после завершения следственной проверки. А пока мужчина ночует в грузовике, а его сосед-сирота в самодельном временном жилье.

Общество
Пожарные извещатели бесплатно установят почти тысяче семей в Челябинской области
вчера в 18:36
Пожарные извещатели бесплатно установят почти тысяче семей в Челябинской области
Общество
Пострадавших на пожаре детей из Миасса переводят в ожоговой центр Челябинска
вчера в 13:45
Пострадавших на пожаре детей из Миасса переводят в ожоговой центр Челябинска
Происшествия
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
вчера в 12:01
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
Происшествия
Пожар в крупном ТРК
  
18.06.2018
Пожар в крупном ТРК
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральцы зажгут свечи и проведут панихиду накануне Дня памяти и скорби
сегодня в 18:04
Южноуральцы зажгут свечи и проведут панихиду накануне Дня памяти и скорби
Происшествия
Южноуральский фермер живет в грузовике после пожара в доме
сегодня в 17:58
Южноуральский фермер живет в грузовике после пожара в доме
Общество
Цветы из Красной книги обнаружили рядом с домом в Челябинске
сегодня в 17:49
Цветы из Красной книги обнаружили рядом с домом в Челябинске
Общество
Капсулу времени заложат на открытии областного «Сада Победы»
сегодня в 17:07
Капсулу времени заложат на открытии областного «Сада Победы»
Происшествия
Злоумышленник пырнул ножом отдыхающего на пляже магнитогорца
  
сегодня в 17:04
Злоумышленник пырнул ножом отдыхающего на пляже магнитогорца
Культура
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
сегодня в 13:39
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
Происшествия
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 13:05
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
Политика
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
сегодня в 13:02
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6