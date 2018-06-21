/ Южноуральский фермер живет в грузовике после пожара в доме

Мужчина не смог отказаться от хозяйства ради временного жилья.

Крупный пожар 20 мая этого года уничтожил три дома в деревне Вялково Увельского района. На место выезжали сотрудники МЧС, однако спасти строения не удалось — остался лишь пепел. В результате жилья лишился 52-летний фермер и 29-летний пастух-сирота, которого он приютил, а также — 27 домашних животных. Единственное, что уцелело, — это автомобиль «Газель» и небольшое хозяйственное помещение.

У меня было крепкое хозяйство, 27 голов крупного рогатого скота, мастерская большая и два дома. В одном доме жил я, в другом доме — парень-сирота. Его обманули с квартирой, и я приютил его и дал работу пастуха. В пожаре сгорело все: и сады, и огороды, и дома и даже деньги, которые пастух копил себе на жилье. Хорошо, что я успел выгнать грузовую «Газель». Теперь в ней и живу. — рассказал сайту «Первый областной» погорелец Сергей Винокуров.

Погорельцы обратились в местную администрацию за помощью. Им пообещали предоставить компенсацию за уничтоженное имущество, но после того, как станет известна причина пожара. Сами жители утверждают: строения вспыхнули, когда соседи подожгли мусор.

На сегодняшний день причина пожара еще не установлена. Насколько я знаю, он как-то связан с человеческой деятельностью. К нам обратились за помощью два человека. Мы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям выплатили погорельцам единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей для восстановления документов. Служба социальной защиты организовала поставку продуктов питания — это были каши, консервы. Была также организована помощь вещами и предоставлена техника для расчистки площадки, чтобы была возможность начать стройку. Вчера я дал поручение социальной защите побеседовать с погорельцами по поводу дальнейшей помощи, которую им необходимо оказать. — пояснил глава Увельского муниципального района Сергей Рослов.

В администрации добавили: сельчанам предлагали временное жилье. Но они были вынуждены отказаться от переезда из-за домашнего скота, который тоже фактически остался на улице. По словам самих погорельцев, им поступало альтернативное предложение: избавиться от скотины и на вырученные деньги самостоятельно начать стройку на месте уничтоженных домов. Такой вариант они назвали невозможным: животноводство — единственный способ выжить в небольшой деревне.

Мы рассматривали вопрос о возможности компенсации за сгоревший дом, но для этого нужно установить причину пожара. Если это стихийное бедствие, то можем на основе КЧС оказать поддержку. Пока причина установлена, мы не можем принять такие решения, в настоящее время ждем, пока будет официальная причина пожара. — добавил Сергей Рослов.

МЧС официально заявляет, что причиной крупного возгорания, уничтожившего несколько домов, является сжигание мусора на соседнем участке. Причем произошло это в момент, когда на территории Увельского района действовал противопожарный режим. Судьба погорельцев может измениться после завершения следственной проверки. А пока мужчина ночует в грузовике, а его сосед-сирота в самодельном временном жилье.