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/ Пострадавших на пожаре детей из Миасса переводят в ожоговой центр Челябинска

Пострадавших на пожаре детей из Миасса переводят в ожоговой центр Челябинска

Отец малышей остается в тяжелом состоянии.
сегодня в 13:45
  |  Общество

Сегодня, 20 июня, принято решение о переводе двоих детей 1 и 4 лет в ожоговый центр Челябинска. Малышей госпитализировали после пожара в частном доме. У них диагностированы серьезные ожоги и отравление угарным газом. 33-летний отец остался под контролем миасских врачей.

Двое детей сейчас транспортируют в ожоговый центр в Челябинске. Мужчина находится в больнице Миасса. Деталей по состоянию пострадавших нет, поскольку они в дороге. — рассказали сайту «Первый областной» в Минздраве Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают причины трагедии.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара явилось возгорание электропроводки. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, 20 июня в селе Сыростан Миасского городского округа произошел пожар. Его эпицентром стал одноэтажный деревянный дом. Внутри находилась семья с двумя детьми. Мать погибла сразу же, мужчине и детям удалось выбраться.

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