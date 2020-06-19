Три ребенка стали жертвами ДТП в Магнитогорске

В столкновении «Фольксвагена» и «Форда» в общей сложности пострадали 7 человек.

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Семь человек, трое из которых — дети стали жертвами ДТП в Магнитогорске. Авария с участие иномарок «Фольксваген Поло» и «Форд Фокус» произошла сегодня, 19 июня.



ДТП случилось на перекрёстке возле торгового центра «Тетрис». Обе машины двигались по проспекту Ленина с разных сторон. «Фольксваген» начал поворачивать налево. Именно в этот момент в него и влетел «Форд». Жертвами аварии стали 7 человек. 5 из них ехали в «Фольксвагене». Это женщина-водитель, её пассажир и три несовершеннолетних девочки. В «Форде» в момент ДТП находились мужчина и женщина. Они также пострадали.

«В ДТП имеется 7 пострадавших, водитель „Фольксвагена“, женщина и её пассажир, мужчина, а также трое несовершеннолетних детей, которые находились на заднем пассажирском сиденье. Это девочки в возрасте 13, 10 и 6 лет. Также в „Форде“ имеются пострадавшие, это водитель и его пассажир, женщина. С места ДТП все пострадавшие госпитализированы в детские организации Магнитогорска, им оказывается помощь»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Магнитогорску.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, полицейские изъяли запись с камеры наблюдения. Она позволит установить все причины аварии.