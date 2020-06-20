Полицейский устроил смертельное ДТП в Челябинской области

В обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

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Смертельное ДТП с участием полицейского произошло сегодня рано утром, 20 июня, в Челябинской области. По данным местных СМИ, погибший являлся сотрудником Росгвардии. Подробнее о трагедии сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла около 05:25 на первом километре автодороги Трёхгорный — Юрюзань в направлении Юрюзани. Находясь в отпуске, сотрудник патрульно-постовой службы полиции 1996 года рождения, находясь за рулём автомобиля «Мазда», вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Приора». Водитель последнего, мужчина 1985 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД РФ по городу Трехгорный устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка, по результатам которой водитель „Мазды“ будет уволен по отрицательным мотивам и при установлении вины будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарным взысканиям»,— сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Напомним, 16 июня между Юрюзанью и Саткой произошла страшная авария. Водитель грузовика протаранил сразу несколько автомобилей из-за того, что у машины отказали тормоза. Двое человек скончались на месте, ещё семь получили различные травмы.

Ещё одно смертельное ДТП произошло 12 июня в Челябинской области. У автомобиля открутилось заднее колесо, в результате чего машина съехала в кювет, и пассажиры — 10-летний ребёнок и 34-летняя женщина — погибли. Ещё двое детей госпитализированы.