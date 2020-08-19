Двое детей на «зебре» попали под колеса автомобиля в Челябинске

Один из них находится в больнице.

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Вчера, 18 августа, в Челябинске произошло 53 ДТП. И одно из них случилось при участии двоих детей.

На улице Салавата Юлаева в районе дома № 29 двое детей — 8 и 12 лет — переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. А 64-летний водитель «Хендай Соната» не дал двум маленьким пешеходам преимущество. В результате на детей был совершен наезд.

«В результате ДТП ребенок 2008 года получил телесные повреждения. Он был госпитализирован, на данный момент находится в больнице. Второй получил более легкие травмы. Но его тоже забрала скорая помощь в больницу для дальнейшего обследования», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что С 17 августа по 13 сентября 2020 года сотрудники ГИБДД совместно с Министерством образования и науки Челябинской области проводят на территории Челябинской области профилактическую акцию «Внимание-дети!». Она призвана на обращение внимания родителей и водителей на проблему адаптации детей к условиям дорожной среды после летнего отдыха. Особенно это важно в преддверии нового учебного года.