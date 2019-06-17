/ Три ребенка чудом выжили в ДТП в Челябинской области

Находившаяся за рулем женщина погибла на месте.

В Челябинской области женщина погибла, сев за руль «Субару Аутбэк». По предварительной информации, женщина не справилась с управлением на трассе в Верхнеуральском районе. На изгибе дороги вправо автомобиль снесло в левый кювет. Помимо автоледи в машине находились еще 3 человека — все несовершеннолетние. Дети были на заднем сиденье без удерживающих устройств.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия, двое пассажиров, мальчики в возрасте 6 и 7 лет, получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, еще одному пассажиру, девочке в возрасте 3 лет, была оказана разовая медицинская помощь. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что автомобиль, вылетев с дороги, приземлился на крышу. У машины полностью смята верхняя часть.