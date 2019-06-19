/ Ночная погоня привела к столкновению двух машин в Магнитогорске

Водитель «тринадцатой» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Столкновением двух машин закончилась во вторник, 18 июня, вечерняя погоня в Магнитогорске. Водитель ВАЗ-21130 проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, после чего за ним началась погоня, которая и привела к ДТП.

Первым о происшествии рассказали сами жители города в группе «На дорогах Магнитки» во «ВКонтакте». Как отметил один из очевидцев Евгений Коротков, за машиной, которую свидетели сначала приняли за «пятнадцатую», ехало два патрульных экипажа с требованием остановиться.

Этот «газ в пол», но все три полосы заняты. Он по тормозам, но поздно, жёсткий удар в «Газель» пассажирскую, «пятнаха» всмятку, «Газель» выбрасывает через бордюр на траву. Вылетают ДПС, у этого на «пятнахе» открывают дверь и крутят! Все у меня на глазах. Я такого экшена давно не видел. — отметил в комментариях пользователь группы «На дорогах Магнитки».

Подробности инцидента сайту «Первый областной» рассказали в ГИБДД Магнитогорска. По словам представителя ведомства, 22-летний водитель отечественной машины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля ВАЗ-21130, в районе дома 17 по улице Труда не справился с управлением транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «Луидор», движущимся в попутном направлении. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску, капитан полиции Ольга Шульман.

На кадрах с места аварии отчетливо видны повреждения «тринадцатой». У нее смят капот и разбита левая часть машины. Отметим, что сотрудниками ГИБДД УМВД России по Магнитогорску в отношении водителя ВАЗа составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за отсутствие документа, дающего право на управление транспортным средством, и за отсутствие страхового полиса ОСАГО.