/ Пассажиры автобуса погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Пятеро госпитализированы с места аварии.

На трассе М-5 в Челябинской области произошла трагедия. Рейсовый автобус, который ехал из Златоуста, столкнулся с грузовым автомобилем. Все произошло на выезде из города 19 июня.

Рейсовый автобус, двигаясь из Златоуста, выезжая со второстепенной на главную, столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В ДТП погибли 2 человека — пассажиры автобуса, 5 госпитализированы, в том числе 1 несовершеннолетний и водитель самого автобуса. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

На кадрах с места ДТП видно, что автобус впечатался в боковую часть грузового автомобиля. У пассажирского транспорта серьезно смята передняя часть.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняются.