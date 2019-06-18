/ Две фуры столкнулись лоб в лоб на трассе М-5

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, недалеко от Сима, столкнулись две грузовые фуры. О происшествии сайту 18 июня «Первый областной» рассказали очевидцы.

По их словам, пробка образовалась с 7 часов утра. В пресс-службе АО «УралАвтодор» сайту «Первый областной» подтвердили факт ДТП, а также то, что произошло оно именно на трассе М-5.

На 1584 километре трассы М-5 «Урал», недалеко от города Сим Челябинской области, лобовое столкновение двух фур. Дорога перекрыта в обе стороны. На месте работают сотрудники АО «УралАвтодор». — рассказали сайту «Первый областной» в АО «УралАвтодор».

Подробности аварии сайту «Первый областной» рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области. По словам правоохранителей, столкнулись две фуры марки «Вольво».

Водитель грузовика «Вольво», 1971 г.р. с полуприцепом не выбрал безопасный скоростной режим, допустил занос полуприцепа и столкнулся с автомобилем «Вольво» с полуприцепом. под упр водителя 1970 гр. Первому водителю оказана разовая мед помощь. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что по предварительной информации пострадавших в аварии нет. Пользователи социальных сетей, столкнувшиеся с затором на трассе, рекомендуют автомобилистам воспользоваться объездом через Миньяр.