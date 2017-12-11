/ Маленький пассажир «Ниссана» пострадал в аварии «паровозиком» в Миассе

Две легковушки и микроавтобус столкнулись по ходу движения.

Сегодня, 11 декабря, в Миассе произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Первые две иномарки столкнулись по неустановленным обстоятельствам, дальше авария продлилась по инерции. В результате столкновения пострадал 5-летний малыш — пассажир оказавшегося в «эпицентре» Ниссана». Ребенок в момент ДТП находился в детском удерживающем кресле и был пристегнут.



11 декабря 2017 года в 12:40 на Предзаводской площади возле дома № 3 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Фунсарго», при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с остановившимся впереди попутно автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением водителя 1981 года рождения, который от столкновения по инерции продвинулся вперед и совершил столкновение с остановившимся так же впереди, попутно автомобилем «Ивеко Дэйли-35» под управлением водителя 1960 года рождения. — сообщила сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.