«Паровозик» из пяти авто собрался в Златоусте

Один из водителей резко затормозил.

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ДТП с участием пяти легковых автомобилей произошло днем 25 декабря на первой линии проспекта Гагарина в Златоусте. Массовая авария спровоцировала большую пробку.

По словам участников ДТП, водитель «четырнадцатой» резко затормозил и собрал за собой четыре авто, которые врезались друг в друга, выстроившись в «паровозик». Автовладельцы утверждают, что помешала колея на дороге.

По словам очевидцев, в результате столкновения никто серьезно не пострадал. Повреждения получили лишь машины. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.