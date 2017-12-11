/ 79-летний водитель «Приоры» спровоцировал ДТП в Ленинском районе

В аварии серьезно пострадала пожилая спутница автомобилиста.

В минувшие выходные в Ленинском районе Челябинска в аварию угодила пара пенсионеров. Мужчина и женщина находились в качестве водителя и пассажира находились в «Приоре», когда автомобилист не справился с управлением автомобилем. В результате они оба пострадали, серьезные травмы получила 74-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация.



9 декабря в 17:30 на улице Новороссийской в районе дома № 77А водитель 1938 года рождения, управляя автомашиной «Лада Приора», при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении прямо автомашиной ГАЗ-3302, водитель 1972 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» 1944 года рождения получила телесные повреждения, была госпитализирована, водитель автомобиля «Лада Приора» получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.