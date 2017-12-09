/ 3 автомобиля и 2 человека пострадали в «снежных» ДТП в Чебаркульском районе

Все аварии сопровождались снегопадом.



Накануне вечером во время снегопада на автодорогах Челябинской области произошло несколько ДТП. Затрудненная видимость и выпавшие осадки в Чебаркульском районе спровоцировали вылет ВАЗа в кювет, где автомобиль «встретил» дерево. От удара кусок транспорта оказался серьезно поврежден, а пассажир — травмирован.



В 18:10 на 2 километре автодороги Чебаркуль — Мисяш, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21124, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения и после чего совершил наезд на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пассажир мужчина 1998 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД области.



Спустя несколько десятков минут в том же районе произошло еще одно ДТП, только на этот раз между собой столкнулись два автомобиля. Водитель ВАЗа во время движения по заснеженной дороге выехал на «встречку» и врезался в «Опель Астра». В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, получил телесные повреждения.