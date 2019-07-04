Три машины столкнулись возле торгового центра в Челябинске

Авария произошла в утреннее время.

Три автомобиля столкнулись на Копейском шоссе в Челябинске. Инцидент произошел сегодня, 4 июля, в утреннее время. О происшествии рассказали в социальных сетях жители города.

«Авария по Копейскому шоссе, пострадало 3 авто, работает аварийный комиссар. Ребята, аккуратней за рулём», — рассказал подписчик в сообществе «Регион 74» во «ВКонтакте».

На кадрах с места аварии видно, что в инциденте получили повреждения три отечественные машины: две «Приоры» и «Гранта». Однако сотрудников полиции на месте аварии нет.

В ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» рассказали, что информация о ДТП к ним не поступала.