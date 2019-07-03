В Челябинской области во время дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок. Авария произошла вечером 2 июля в Кизильском районе, где под колеса легкового автомобиля попал маленький мальчик. Ребенок находился на улице без присмотра родителей.
В Кизильском районе около 19:50 часов на улице Красноармейская в селе Кизильское 41-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который в отсутствии родителей перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Малыш получил телесные повреждения и был госпитализирован с места происшествия.
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