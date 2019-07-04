Мертвый водитель устроил ДТП в Челябинске

«Рено Логан» врезался в грузовик ЗИЛ.

Авария со смертельным исходом произошла вчера, 3 июля, в Челябинске, на пересечении улиц Артиллерийская и Турбинная. «Рено Логан» въехал в грузовик ЗИЛ. По сообщениям очевидцев, главной жертвой аварии стал водитель легкового автомобиля. После ДТП он не подавал признаков жизни. Очевидцы рассказали, что водитель скончался до аварии. В ГИБДД Челябинска сайту «Первый областной» подтвердили информацию.

«Водитель скончался до ДТП, машина въехала в стоящий ЗИЛ. Точные причины смерти неизвестны»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Отметим, что также в ДТП пострадал пассажир грузовой машины. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.