Автомобиль «прижал» пешехода к забору школы в Челябинске

Мужчина, попавший под колеса, был госпитализирован.

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В Челябинске во время дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Его прижало к забору школы автомобилем, который вылетел на тротуар. Авария произошла сегодня, 30 сентября, около 7:30 утра. Через час в лицее № 67 по улице Сони Кривой должны были начаться уроки.

«Водитель автомобиля „БМВ“ не справился с управлением и совершил наезд на тротуар, где стоял пешеход. Обстоятельства аварии выясняются», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Мужчину, оказавшегося между забором и автомобилем, госпитализировали с места происшествия.

Отметим, что после того, как с места происшествия убрали машину, подрядчик сразу же начал ремонтировать забор.