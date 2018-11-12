/ 14-летняя девочка серьезно пострадала в жуткой аварии с большегрузом

Юную жительницу Златоуста госпитализировали с травмой головы.

В Златоусте сегодня, 12 ноября, произошло страшное ДТП. Большегруз на полной скорости слетел вниз с горки, где протаранил легковушку марки «Шевроле», в которой находилось двое человек. На этом злоключения грузовика не закончились — после столкновения с иномаркой МАЗ врезался в трамвай.

В трамвае никто не пострадал. В «Шевроле» пассажир, ребенок 14-ти лет, получила травмы, сейчас она находится в медпункте. Девочка была пристегнута, подушки сработали, но удар был настолько сильным, что не обошлось без травм. — рассказал «Первому областному» начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗГО Евгений Ярушин.

По предварительным данным, девочка, находящаяся в салоне иномарки, пострадала весьма серьезно — ее госпитализировали в больницу Метзавода № 1 с травмой головы. А вот водителю грузовика повезло куда больше — мужчина отделался легким испугом.

Тормоза отказали, когда с горы спускался. Уже на повороте почувствовал, что еду без тормозов, но остановить не мог никак. — поделился с «Первым областным» водитель большегруза.

Отметим, мужчина, житель Миасса, в городе находился не в первый раз. Перед ДТП он ехал на Абразивный завод с трассы, однако, по предварительным данным, тормоза его автомобиля перегрелись — машина была перегружена деталями того самого завода. Именно отказ тормозов сейчас и является основной версией произошедшего. Однако сотрудникам предстоит узнать полную картину случившегося.