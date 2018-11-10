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/ Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП

Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП

На место происшествия выехали 3 бригады скорой помощи.
сегодня в 13:20
  |  Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей случилось в Челябинске, у поворота на Шагол, вечером, 9 ноября. О происшествии сообщили очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «ВКонтакте».

Женщину не пропустил на улицу Индивидуальную. Женщину вытаскивали из машины, два ребенка живы, здоровы. Про виновника не в курсе. Вроде еще кого-то цепанули. —  пишет очевидец.

На место аварии также выезжали специалисты ГУ МЧС области. Как пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства, для ликвидации последствий привлекались две единицы техники и 8 человек.

Медицинская помощь понадобилась женщине и одному из детей, однако, благодаря тому, что его перевозили по всем правилам, обошлось без серьезных последствий.

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