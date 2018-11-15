/ Страшное ДТП в Троицком районе унесло жизнь матери троих детей

Водитель «Мерседеса» превысил скорость и выехал на встречку.

Смертельное ДТП произошло вчера, 14 ноября, в вечернее время, на территории Троицкого района. 35-летний водитель «Мерседеса» превысил скорость и выехал на встречку, где его автомобиль врезался в «Нексию».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Дэу Нексия» женщина 32 лет от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» мужчина 1984 года рождения и 2 пассажира мужчина 1997 года рождения и женщина 1999 года рождения получили травмы, госпитализированы в ГБУЗ «Областная больница г. Троицка». В автомобиле «Дэу Нексия» находились 2 супружеские пары. Все участники происшествия жители Троицкого района. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Отметим, погибшая женщина, по информации ГИБДД, была мамой троих малолетних детей. Сам же виновник дорожно-транспортного происшествия не пострадал, и отказался от прохождения медицинского осмотра. Полицейские также предполагают, что он управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.