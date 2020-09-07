Три флакона духов на сумму более 13 тысяч рублей вынес из магазина южноуралец

Женский парфюм житель Магнитогорска хотел продать.

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Три флакона женских духов общей стоимостью более 13 тысяч рублей пропали в одном из сетевых магазинов Магнитогорска. В полицию обратился представитель торговой точки.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний житель города. Мужчина вынес из магазина парфюмерию, чтобы продать ее. Полицейские изъяли у южноуральца похищенные духи.

«Отделом дознания ОП „Правобережный“ возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в пресс-службе МВД по Магнитогорску.

Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.