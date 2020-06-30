В Златоусте сотрудники полиции задержали мужчину, который распродал чужой инструмент. 35-летний мужчина, работающий продавцом в магазине, придумал способ дополнительного заработка. Он выносил из магазина неоплаченные электроинструменты, которые после сдавал в ломбард.
«По данному факту в Отделе полиции „Центральный“ Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 5 лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что ранее данный мужчина уже был судим. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.