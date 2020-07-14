Игровую приставку вынесла из магазина жительница Магнитогорска

Консоль стоимостью более 12,5 тысяч рублей женщина хотела продать.

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В Магнитогорске из торгового зала бытовой и цифровой техники похитили игровую консоль стоимостью более 12,5 тысяч рублей. Об этом в полицию сообщил директор магазина. Вскоре полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи.

Ей оказалась 49-летняя местная жительница, которая не имеет постоянной работы. Женщина была ранее судима. Правоохранителям задержанная пояснила, что похитила приставку, решив таким образом заработать деньги на ее продаже. Средства хотела потратить на личные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы на срок до двух лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.