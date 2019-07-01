Три человека утонули в Челябинской области в выходные

Инциденты произошли в трех районах региона.

Три человека утонули в минувшие выходные в Челябинской области. Все трагедии произошли в воскресенье, 30 июня, в Верхнеуральском, Кунашакском и Кизильском районах региона.



В минувшее воскресение трагический случай произошел на Верхнеуральском водохранилище в районе поселка Желтинский. В 300 метрах от берега, купались на надувном матрасе два человека, один из них утонул. Еще два случая произошли в Кизильском районе на реке Урал и Кунашакском муниципальном районе на озере Уелги. В обоих случаях утонули двое мужчин, которые рыбачили на резиновых лодках. Обстоятельства произошедшего уточняются. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, что только в конце весны — начале лета этого года было зафиксировано 3 случая гибели несовершеннолетних на воде. В связи с этими случаями в МЧС напомнили, как надо себя вести, находясь на водных объектах.



Находясь на водных объектах, запрещено: купаться в незнакомых, необорудованных для этих целей местах; прыгать с обрывов и нырять, не проверив дно; заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; заплывать за буйки и пытаться переплыть водоем; оставлять детей без присмотра вблизи открытой воды; заходить в воду после длительного нахождения на солнце или большой физической нагрузки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также напомнили, что при возникновении происшествий рекомендуется звонить по номеру 101 или 112.

