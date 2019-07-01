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/ Мужчину в эпилептическом припадке спасли из воды челябинские матросы

Мужчину в эпилептическом припадке спасли из воды челябинские матросы

Купальщику стало плохо на пляже.
сегодня в 15:39
  |  Происшествия

Купальщика, которому стало плохо в воде, спасли матросы на Первом озере. Мужчина 30 июня решил поплавать в водоеме, оказался в 30 метрах от берега, и в этот момент у него начался эпилептический приступ. Неладное заметили два матроса-спасателя, дежурившие на мобильном посту «Восточного берега». Спасать мужчину пришлось на лодке.

Павел Руденко и Лев Лангов оперативно среагировали на происшествие, на лодке доплыли до пострадавшего, загрузили его и доставили на берег. После мужчине оказали первую помощь. В 15:35 пострадавший был передан в бригаду скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Отметим, что в тот же день помощь потребовалась 5-летнему мальчику на Шершневском водохранилище. Ребенок оказался в воде один, начал захлебываться. Спасенного малыша не стали госпитализировать.

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Комментарии

Миша Аношкин
19:39, 01.07.2019
Неосмотрительно как то

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