/ Мужчину в эпилептическом припадке спасли из воды челябинские матросы

Купальщику стало плохо на пляже.

Купальщика, которому стало плохо в воде, спасли матросы на Первом озере. Мужчина 30 июня решил поплавать в водоеме, оказался в 30 метрах от берега, и в этот момент у него начался эпилептический приступ. Неладное заметили два матроса-спасателя, дежурившие на мобильном посту «Восточного берега». Спасать мужчину пришлось на лодке.

Павел Руденко и Лев Лангов оперативно среагировали на происшествие, на лодке доплыли до пострадавшего, загрузили его и доставили на берег. После мужчине оказали первую помощь. В 15:35 пострадавший был передан в бригаду скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Отметим, что в тот же день помощь потребовалась 5-летнему мальчику на Шершневском водохранилище. Ребенок оказался в воде один, начал захлебываться. Спасенного малыша не стали госпитализировать.