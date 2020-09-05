Дети пострадали в лобовых авариях в Челябинске

Дорожные происшествия произошли накануне вечером.

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Авария произошла накануне вечером в Челябинске. Есть пострадавшие. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Столкновение произошло в пятницу вечером в 20:45 на улице Сталеваров около дома № 38. 36-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», поворачивая налево на регулируемом перекрёстке, столкнулся с движущимся навстречу «Фольксваген Тигуан».

«От удара „Фольксваген“ изменил направление движения, совершил наезд на препятствие — стойку знака 5.19.1 со светофорным объектом, повредив его. В результате ДТП девочка 2010 года рождения, которая находилась на заднем сиденье слева в автомобиле „Рено“ и была пристегнута ремнем безопасности, получила травмы»,— рассказали в ведомстве.

Ещё одно лобовое столкновение произошло около шести часов на Комсомольском проспекте, 23Д, и тоже на регулируемом перекрёстке. 32-летняя женщина, находящаяся за рулём «ВАЗ 11183», столкнулась с автомобилем «Лада Приора». От удара «ВАЗ» наехал на металлические перила, которые отлетели в автомобиль «КИА РИО» и повредили его.

В результате пострадали три человека, находившиеся в автомобиле «ВАЗ», среди которых ребёнок 2018 года рождения.

Все обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.