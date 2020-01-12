Пожар близ полигона ТБО в Полетаево стал причиной конфликта с активистами

Разбираться в вопросе предстоит правоохранительным органам.

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В Челябинской области разгорелся конфликт между активистами и сотрудниками полигона ТБО в Полетаево. Вечером 10 января было замечено возгорание в районе полигона. Проверить, действительно ли горит свалка, отправились активисты.

«Подъехали на расстояние около 50-70 метров от проходной, сняли видео и сделали фотки и не останавливаясь поехали обратно. Нас нагнала машина — белый лексус, и стала прижимать к обочине, обогнала, из машины в нас полетели какие то предметы, подрезала, перегородила дорогу. Так как. мы не знали сколько человек в машине — остановиться побоялись», — сообщает на своей странице «ВКонтакте» пользователь Олеся Дзюбенко.

В результате им пришлось остановиться, после чего, по их словам, сотрудники полигона обвинили их в поджоге. На активистов написали заявление в полицию.

Полигон ТБО же проверили специалисты министерства экологии Челябинской области.

«Специалистами осмотрен полигон, возгораний на его теле выявлено не было. Был проведен осмотр территории вокруг полигона, в том числе площадки для складирования древесных отходов и крупногабаритного мусора. На момент осмотра, возгораний зафиксировано не было. По информации, поступившей от МЧС, вчера было зафиксировано возгорание вблизи полигона, которое было оперативно ликвидировано. Горели древесные отходы вблизи территории полигона. На текущий момент причины происшествия устанавливаются», — сообщает начальник Управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Также Виталий Безруков отмечает, что самостоятельно проводить проверку на территории полигона — запрещено, поскольку территория является частной собственностью. При фиксировании правонарушения, граждан призывают обращаться в экстренные службы и контролирующие органы.