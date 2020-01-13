Жильцам горевшего в Долгодеревенском доме не подключили газ

Люди не могут полноценно жить в собственных квартирах.

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В селе Долгодеревенское Челябинской области все еще не отладили коммуникации дома, пожар в котором произошел в августе 2019 года. Доделать работы и подготовить здание к заселению должны были еще в декабре прошлого года, но сделать это не получилось. Сейчас в доме № 2а по улице Свердловской уже живут люди, но работы все еще не завершены.

«Дело в том, что газа в доме так и нет, как и ремонта в подъезде. Жильцы начинают заселяться, и нас очень интересует вопрос, собираются ли вообще подъезд к газу подключать», — рассказывают сайту «Первый областной» жильцы пострадавшего подъезда.

Подключить дом к газу планировали к концу декабря. Но оказалось, что для этого необходимо провести дополнительные работы, которые разрешено выполнять только лицензированной организации.

«Управляющая компания заключила и оплатила договор по ремонту оборудования. "Горгаз" должен был отправить бригаду, которая может выехать из города в село, но они перенесли работы. Приехать они должны в ближайшее время. Эту ситуацию мы держим на контроле, ждем, когда специалисты приведут в надлежащее состояние оборудование», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь главы Сосновского района Светлана Макаровских.

Напомним, что пожар по Свердловской, 2а произошел 3 августа. Причиной стало возгорание емкости с маслом. Оно задымилось, хозяйка квартиры, прибежавшая из комнаты, хотела потушить его водой. Это спровоцировало возгорание, позже пламя охватило пять квартир. Ещё несколько помещений залило водой во время тушения. В результате жильцам пришлось съехать, чтобы подъезд восстановили.