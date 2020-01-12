«Месть на миллион рублей»: южноуралец поджег чужой жилой дом

Мужчина решил отомстить хозяевам дома.

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В Челябинской области задержан подозреваемый в умышленном поджоге жилого дома. Полицейских вызвали сотрудники пожарной части, сообщив, что в поселке Первомайский горит дом. По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог помещения.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался мужчина, 1982 года рождения. Выяснилось, что мотивом стала бытовая ссора с хозяевами жилого помещения. Мужчина, зайдя в дом, поджег занавеску в коридоре и скрылся с места происшествия, после чего огонь распространился по всему дому. В момент поджога, собственники дома отсутствовали», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительной оценке, ущерб, причиненный возгоранием, составил более миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.