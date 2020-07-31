Сильный ураган прошёлся по Златоусту

От стихии на Тургояке пострадала женщина.

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Ураган приходит в Челябинскую область. Первым от стихии пострадал Златоуст, в котором сегодня, 31 июля, прошёлся сильный ветер и ливень.



Стихия повалила деревья. Они, в свою очередь, парализовали движение автомобилей и оборвали высковольтные провода. Устранять последствия урагана пришлось в этот же день, а ситуацию на дорогах контролировали регулировщики. Досталось от ливня и отдыхающим на Тургояке. Одно из деревьев упало в сантиметрах от палатки, с туристами. Отдыхавшую на берегу женщину увезли в больницу, упавший ствол придавил ей ногу. Как сообщили в региональном МЧС, стихия будет бушевать в северной части области вечером и до утра субботы, 1 августа.

«С прохождением холодного фронта в ближайший час и с сохранением до конца суток 31 июля, ночью 1 августа в северной половине Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, грозовой фронт надвигается и на Челябинск. В районе ШАГОЛа ветер сгибает кроны деревьев. Напомним, этим летом Челябинская область уже пережила несколько недель засухи и дождливую семидневку.