Грозы и штормовой ветер прогнозируют в Челябинской области

МЧС России по Челябинской области предупредило о возможной опасности.

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24 мая в Челябинской области синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер. Сотрудники регионального МЧС России предупреждают о возможной опасности.

Так, в ночь на воскресенье, 24 мая, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и туманы. Температура воздуха составит до +7 до +17 градусов. Днём также обещают грозы и кратковременные дожди, а также град. Столбики термометров поднимутся до +33 градусов, в горах до +28 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы до 21 метра в секунду.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и кровли, обрыв линий электропередач, увеличение площади природных пожаров до крупных»,— сообщили в ведомстве.

А также напомнили, что ни в коем случае нельзя прятаться от дождя под деревьями, рекламными щитами или на остановках общественного транспорта. Если непогода застала на улице, то лучше всего переждать её в подъезде дома.

Если ЧП всё-таки произошло, необходимо сразу же звонить по телефонам 01 или 101.