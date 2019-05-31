/ Три человека погибли в столкновении встречных авто в Челябинской области

Автомобиль не справился с управлением.

Три человека погибли на трассе в Челябинской области 30 мая. Все они находились в автомобиле «Шевроле Ланос». Его 32-летний водитель на изгибе дороги вправо не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где в это же время проезжала «Тойота Королла» под управлением 22-летнего мужчины. Машины столкнулись.

В результате происшествия в автомобиле «Шевроле» водитель и его 2 пассажира, женщина 39 лет и мужчина 44 лет, скончались на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Отметим, что все пассажиры и водитель «Тойоты» не пострадали. Обстоятельства и причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.

Авария произошла на автодороге Чебаркуль-Уйское.