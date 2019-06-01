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/ Алексей Текслер поручил оказать помощь южноуральцам, пострадавшим в столкновении поезда и грузовика на юге России

Алексей Текслер поручил оказать помощь южноуральцам, пострадавшим в столкновении поезда и грузовика на юге России

После ЧП вагон загорелся.
сегодня в 19:27
  |  Происшествия

На юге России произошло ЧП: грузовик столкнулся с пассажирским поездом. Один вагон загорелся, вспыхнули также локомотив и фура.

Поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Из курортного города могли ехать и жители Челябинской области. Выяснить, есть ли среди пострадавших южноуральцы, поручил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министрам общественной безопасности и здравоохранения выяснить, пострадали ли в происшествии южноуральцы, какая им требуется помощь, и оказать ее безотлагательно. Ситуация остается на личном контроле Алексея Текслера. — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Известно, что пожар удалось потушить. Среди пострадавших сейчас значится только водитель фуры.

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