/ Алексей Текслер поручил оказать помощь южноуральцам, пострадавшим в столкновении поезда и грузовика на юге России

После ЧП вагон загорелся.

На юге России произошло ЧП: грузовик столкнулся с пассажирским поездом. Один вагон загорелся, вспыхнули также локомотив и фура.

Поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Из курортного города могли ехать и жители Челябинской области. Выяснить, есть ли среди пострадавших южноуральцы, поручил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министрам общественной безопасности и здравоохранения выяснить, пострадали ли в происшествии южноуральцы, какая им требуется помощь, и оказать ее безотлагательно. Ситуация остается на личном контроле Алексея Текслера. — рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Известно, что пожар удалось потушить. Среди пострадавших сейчас значится только водитель фуры.