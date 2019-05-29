/ Три человека погибли в аварии в Нагайбакском районе

Водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу.

69-летний водитель «Шкоды» выехал на встречку и врезался в «Датсун» на территории Нагайбакского района. Инцидент произошел во вторник, 28 мая, на трассе между Фершампенуазом и Нагайбакским.

Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Рапид», нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Датсун» под управлением мужчины 1965 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии водитель и 31-летний пассажир «Датсуна» скончались на месте происшествия. Водитель «Шкоды» от полученных травм погиб в больнице.