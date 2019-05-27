Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.61 +0.12 72.32 +0.48
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:13
Спасатели нашли тело утонувшего в Копейске ребенка
Мальчика искали четыре дня.
/ Два водителя и пассажир погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

Два водителя и пассажир погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

От удара легковушка перевернулась на крышу.
сегодня в 16:08
  |  Происшествия

Страшное ДТП произошло в Челябинской области 26 мая. На трассе в Красноармейском районе столкнулись два автомобиля. Последствия оказались смертельными. Предварительно, «Лада» выехала на встречную полосу, однако сейчас причины этого не установлены. По «встречке» двигалась «Нива». Именно с ней столкнулась отечественная легковушка, перевернувшись после удара и оставшись на крыше.

Водитель «Лада Калина» 1980 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте. Произошло столкновение с «Нивой» под управлением мужчины 1964 года рождения. Водитель «Лады», водитель «Нивы» и его пассажирка погибли. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.

Происшествия
В ночном ДТП в Челябинске погибло два человека
25.05.2019
В ночном ДТП в Челябинске погибло два человека
Общество
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
22.05.2019
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
Происшествия
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
22.05.2019
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
Происшествия
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
21.05.2019
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Политика
Заседание Правительства Челябинской области пройдет в прямом эфире
сегодня в 20:07
Заседание Правительства Челябинской области пройдет в прямом эфире
Общество
Новые производства в Челябинской области должны создаваться по примеру ЧТПЗ
сегодня в 18:48
Новые производства в Челябинской области должны создаваться по примеру ЧТПЗ
Общество
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян
сегодня в 18:29
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян
Происшествия
Жители Копейска рассказали о погибшем на карьере мальчике
сегодня в 18:20
Жители Копейска рассказали о погибшем на карьере мальчике
Общество
Детям в Челябинской области предлагают подработать на кладбище
сегодня в 18:04
Детям в Челябинской области предлагают подработать на кладбище
Общество
Проект рекультивации челябинской свалки готовят к экспертизе в Росприроднадзоре
сегодня в 17:57
Проект рекультивации челябинской свалки готовят к экспертизе в Росприроднадзоре
Общество
Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинской области не отстает от графика
сегодня в 17:48
Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинской области не отстает от графика
Спорт
В Челябинске прошел первый региональный турнир по грэпплингу
сегодня в 17:22
В Челябинске прошел первый региональный турнир по грэпплингу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6