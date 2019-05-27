/ Два водителя и пассажир погибли в лобовом ДТП в Челябинской области

От удара легковушка перевернулась на крышу.

Страшное ДТП произошло в Челябинской области 26 мая. На трассе в Красноармейском районе столкнулись два автомобиля. Последствия оказались смертельными. Предварительно, «Лада» выехала на встречную полосу, однако сейчас причины этого не установлены. По «встречке» двигалась «Нива». Именно с ней столкнулась отечественная легковушка, перевернувшись после удара и оставшись на крыше.

Водитель «Лада Калина» 1980 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте. Произошло столкновение с «Нивой» под управлением мужчины 1964 года рождения. Водитель «Лады», водитель «Нивы» и его пассажирка погибли. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются.