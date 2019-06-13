/ Коммунальщики сбрасывали неочищенную воду в реку в Нагайбакском районе

Лабораторная проверка выявила превышения по фосфат-иону и аммоний-иону.

Магнитогорская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства об использовании водных объектов в деятельности предприятия. Речь идет о МУП «УК ЖКХ» из Фершампенауза, расположенном в Нагайбакском районе.

Ведомство установило, что предприятие предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Фершампенуаза, но осуществляет сброс неочищенных и необеззараженных вод в реку Гумбейка, которая является объектом рыбохозяйственного значения.

МУП «УК ЖКХ» осуществляет сброс неочищенных, необезвреженных и необеззараженных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного значения — реку Гумбейка с содержанием вредных веществ, превышающим установленные нормативы. По результатам лабораторного анализа проб сточной воды установлены превышения нормативов по фосфат-иону в 7 раз и аммоний-иону в 8 раз. Кроме того, предприятием не получена разрешительная документация на пользование водным объектом, не внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду в виде сбросов загрязняющих веществ в водный объект. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

По результатам проверки директору МУП «УК ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений законодательства. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по статьям «Использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом», «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов» и «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду».