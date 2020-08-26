В Казани возобновят автобусный рейс до Челябинска

Отправлять автобусы будут трижды в неделю.

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Из Казани в Челябинск снова начнут следовать автобусы. В период пандемии коронавируса автобусное сообщение было прервано, сейчас же министерство транспорта Республики Татарстан сообщает о возобновлении рейсов.

Известно, что из Казани в Челябинск автобусы начнут следовать с 27 августа с автовокзала «Восточный». Отправляться они будут три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Время отправления в 15:40.

«Маршрут следует через Мензелинск, Верхнее Яркеево, Дюртюли, Уфу, Усть-Катав, Юрюзань и Златоуст. Время в пути составит 19 часов. Стоимость проезда — 2,1 тысячи рублей»,— передаёт издание TAT CENTER.

Перевозить пассажиров будут на автобусах марки Hyundai Universe.