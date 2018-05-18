/ Сутенеру дали 20 лет «строгача» за надругательства и организацию притона на Южном Урале

Участника ОПГ обвиняли по 5 статьям.

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В Челябинске огласили приговор 29-летнему Анатолию Глушко. Он был участником ОПГ, которая принуждала к проституции женщин в Челябинской и Свердловской областях. Преступления совершались на протяжении 5 лет. Среди прочих Глушко вменяли убийство женщины, предварительно подвергнутой сексуальному надругательству, похищение людей. Всего 5 статей. Задержали Глушко только в 2017 году, он скрывался в Сочи.

На суде Глушко был с адвокатом, больше никто не пришел поддержать преступника. Сам он закрывался от прессы и прятал лицо. Несмотря на усилия защитника, скостить срок не удалось. Судья решил, что приговор будет суровым — 20 лет.

Глушко приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

У адвоката есть время на обжалование приговора.

Напомним, что также в суде рассматривается уголовное дело остальных 7 участников банды. Все они организовали занятия проституцией и вовлекали в них женщин на территории Урала.