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/ Экс-мэра Миасса увезли в СИЗО из зала суда

Экс-мэра Миасса увезли в СИЗО из зала суда

Геннадию Васькову не понятны причины его задержания.
сегодня в 18:46
  |  Общество

Судебное заседание по делу Геннадия Васькова состоялось сегодня, 15 мая, в суде Тракторозаводского района. Экс-мэра Миасса подозревают в превышении должностных полномочий. Геннадий Васьков появился в наручниках и в сопровождении полиции. Его поместили за решетку в зале суда. Сразу три адвоката пришли на заседание, чтобы отстоять свободу Геннадия Васькова. Пришли и родные экс-мэра, считающие, что оснований для уголовного дела нет.

Заседание началось с опроса подозреваемого. Геннадий Васьков сообщил, что ранее не судим, на учете у психиатра не состоит, участвовать в процессе может.

Причины задержания ясны, но не понятны. — добавил экс-глава Миасса.

Между тем поводом для уголовного дела послужила продажа участков в водоохраной зоне на территории Миасского городского округа. Накануне всплыла информация о детском саде, здание для которого купили за 23 миллиона рублей, а стоило оно на 13 миллионов 885 тысяч меньше.

Суд изучил данные, предоставленные следователями, и материалы от адвокатов. В их числе были благодарственные письма, полученные Геннадием Васьковым за время работы на посту мэра. Сторона обвинения просила заключить экс-мэра под стражу и предъявить ему обвинение.

Находясь на свободе, Васьков может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Находясь у власти, он обзавелся большим количеством знакомств, в том числе в администрации. — говорило обвинение.

Защита утверждала, что информация об уголовном деле была ранее. Следователи отказались давать повестку и устроили «постановочное задержание», на которое Васьков послушно явился. Это, по мнению адвокатов, говорит о благонадежности экс-мэра.

Мы видим, что Геннадий Васьков — исключительно положительный человек, показавший свое безупречное отношение к делу, обществу, являясь работником госучреждения. Загранпаспорт Геннадия Анатольевича в службе безопасности, и воспользоваться им он не может. Есть кому сидеть в СИЗО: насильникам, наркоманам. — парировала защита.

Сам Васьков тоже попросил о смягчении возможного решения.

Давление на свидетелей никто не оказывает. Я не знаю, где они живут. Прошу суд рассмотреть возможность избрания более мягкой меры пресечения. — обратился к судье Геннадий Васьков.

Судебное заседание длилось больше трех часов. Итогом стало решение отправить Геннадия Васькова в СИЗО на два месяца. Сам он не проявил никаких эмоций после того, как суд вынес свой вердикт. Сторона защиты может оспорить меру пресечения в течение трех дней.

Напомним, глава Миасского городского округа Геннадий Васьков оставил свой пост 11 мая. Управленец не справился со своими обязанностями, его работа неоднократно вызывала претензии у местных депутатов. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ранее Геннадий Васьков получил два «неуда» от местных депутатов за отчет по результатам своей деятельности, что является основанием для отставки.

В понедельник, 14 мая, Васьков на рабочем месте не появился. В приемной пояснили, что глава городского округа уехал в Челябинск по делам. Однако из южноуральской столицы его оперативно вернули в Миасс, поскольку в здание администрации нагрянули силовики. В их сопровождении экс-мэр покинул свой кабинет, пряча руки от встречных. Позже стало известно, что Геннадия Васькова подозревают в превышении должностных полномочий. Уже возбуждено уголовное дело.

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