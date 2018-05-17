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/ Суд обязал южноуральскую школу обзавестись учебниками

Суд обязал южноуральскую школу обзавестись учебниками

На нехватку книг пожаловались родители четвероклассников.
сегодня в 19:07
  |  Общество

Школу в Кыштыме в судебном порядке обязали укомплектовать библиотечный фонд учебниками. Свою проверку после обращений провела прокуратура. Местные жители заявили, что в образовательном учреждении учеников просят покупать книги за свой счет.

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура после проведения проверки обратилась в суд. Там постановили укомплектовать библиотечный фонд учащихся четвертых классов школы учебниками, учебными пособиями по окружающему миру и английскому языку в полном объеме.

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