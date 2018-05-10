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/ Челябинец пойдет под суд за избиение маленькой внучки сожительницы

Челябинец пойдет под суд за избиение маленькой внучки сожительницы

Мужчина попытался ввести в заблуждение следствие, списывая перелом черепа на случайность.
сегодня в 12:34
  |  Происшествия

Следователи завершили разбирательства по делу об избиении челябинцем внучки своей сожительницы. 39-летний мужчина ударил ребенка кулаком по голове. В результате чего малышка получила перелом черепа и была госпитализирована. Однако агрессор попытался списать произошедшее на несчастный случай.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, выдвинув версию о том, что причинил тяжкий вред по неосторожности. Однако данная версия опровергнута собранными по делу доказательствами. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора области Наталья Белозерова.

Сейчас уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд. Максимальные санкции вменяемой мужчине статьи предусматривают наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, 9 марта текущего года 5-месячный младенец стал жертвой агрессивного челябинца в Курчатовском районе. 39-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, поднял руку на ребенка после бытовой ссоры.

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