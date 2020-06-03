Трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Магнитогорске

Ребенок скончался от полученных травм.

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Тело ребенка обнаружили в Магнитогорске. Трехлетняя девочка находилась возле одного из многоэтажных домов. Она получила травмы, которые характерны для падения с большой высоты. Трагедия произошла днем 2 июня 2020 года.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка, оставшись без внимания взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Сотрудниками СК устанавливаются обстоятельства происшествия, проверка находится на контроле руководства СУ.