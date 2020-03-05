15-летний подросток выпал из окна в Челябинске

Девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу.

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В Тракторозаводском районе Челябинска девочка выпала из окна квартиры вечером 4 марта. Очевидцы сообщили в социальных сетях, что пострадавшую увезли с многочисленными травмами на карете скорой помощи.

«Вчера в 20:46 в скорую помощь поступил вызов о том, что с 8 этажа многоэтажного дома по улице Мамина выпала из окна девочка. Скорая прибыла на место через 7 минут. Пострадавшей 15 лет, у неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ребер, пневмоторакс и тупая травма живота. Доставлена в городскую больницу № 8»,— рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В Следственном комитете РФ по Челябинской области информацию подтвердили.

«Причины, почему девочка выпала из окна, пока неизвестны. Все обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка»,— сообщил Владимир Шишков, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ.

В социальных сетях также сообщили, что девочка училась в школе № 59. По словам пользователей, она была очень спокойной и неконфликтной.